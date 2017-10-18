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Bodrum'da kavga: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kavga ettiği kişiyi başına su borusu vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı

Bodrum'da kavga: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kavga ettiği kişiyi başına su borusu vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı

18 Ekim 2017 Çarşamba 19:13
Bodrum'da kavga: 1 ölü
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İLÇEYE bağlı Dirmil Mahallesi'nde, Hayati K, birlikte yaşadığı H.S.  isimli kadının babası İhsan Sahran (57) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle  tartıştı. Hayati K, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sahran'ı başına su  borusuyla vurarak ağır yaraladı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla bir özel  hastaneye kaldırdı. İhsan Sahran, yapılan müdehalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Kavganın ardından kaçan Hayati K. ise Yalıkavak Mahallesi Küdür  mevkisinde saklandığı bir sitede polis ekibi tarafından yakalandı.
 
Gözaltına alınan zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
BodrumKavgaMuğla
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