Bodrum'da kavga: 1 ölü

İLÇEYE bağlı Dirmil Mahallesi'nde, Hayati K, birlikte yaşadığı H.S. isimli kadının babası İhsan Sahran (57) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Hayati K, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sahran'ı başına su borusuyla vurarak ağır yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla bir özel hastaneye kaldırdı. İhsan Sahran, yapılan müdehalelere rağmen kurtarılamadı.



Kavganın ardından kaçan Hayati K. ise Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde saklandığı bir sitede polis ekibi tarafından yakalandı.



Gözaltına alınan zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

