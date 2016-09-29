Böbrek hastası Furkan, yatağında oyun konsoluyla moral buluyor

HASTANEDE tedavi gören 110 böbrek hastası arasında en genç olan Furkan Özdemir, 3 yıldır haftada 3 gün 4 saat makineye bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Hastane yönetimi, Kardemir Karabükspor taraftarı ve futbol aşığı olan İsmail Furkan Özdemir’in moralini yüksek tutmak için harekete geçti. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın katkılarıyla alınan oyun konsolu, Özdemir’in yatağındaki monitöre bağlandı.

Başhekim Yrd. Doç. Dr. Erkan Doğan, yatağında oynayarak vakit geçiren Özdemir’i ziyaret ederek taraftarı olduğu ve üzerinde ismi yazılı olan Kardemir Karabükspor’un formasını hediye etti. Yrd. Doç. Dr. Doğan, Hemodiyaliz Ünitesi’nde tek çocuk hasta İsmail Furkan Özdemir’in olduğunu hatırlatarak, "Uzun süren tedavi sırasında Furkan’ın sıkılmaması için daha iyi vakit geçirmesini ve moralini yüksek tutmak istedik. Moral çok önemli. Biz de bunu burada yapmaya çalıştık" dedi.

İsmail Furkan Özdemir ise böbrek nakli ile eski sağlığına kavuşup tekrar futbol oynamak istediğini söyledi.

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