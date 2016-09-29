Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Böbrek hastası Furkan, yatağında oyun konsoluyla moral buluyor

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi'nin tek çocuk böbrek hastası 16 yaşındaki İsmail Furkan Özdemir, yatağında oyun konsoluyla oynayarak moral buluyor

Böbrek hastası Furkan, yatağında oyun konsoluyla moral buluyor

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi'nin tek çocuk böbrek hastası 16 yaşındaki İsmail Furkan Özdemir, yatağında oyun konsoluyla oynayarak moral buluyor

29 Eylül 2016 Perşembe 17:36
Böbrek hastası Furkan, yatağında oyun konsoluyla moral buluyor
banner404
HASTANEDE tedavi gören 110 böbrek hastası arasında en genç olan Furkan Özdemir, 3 yıldır haftada 3 gün 4 saat makineye bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Hastane yönetimi, Kardemir Karabükspor taraftarı ve futbol aşığı olan İsmail Furkan Özdemir’in moralini yüksek tutmak için harekete geçti. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın katkılarıyla alınan oyun konsolu, Özdemir’in yatağındaki monitöre bağlandı.
Başhekim Yrd. Doç. Dr. Erkan Doğan, yatağında oynayarak vakit geçiren Özdemir’i ziyaret ederek taraftarı olduğu ve üzerinde ismi yazılı olan Kardemir Karabükspor’un formasını hediye etti. Yrd. Doç. Dr. Doğan, Hemodiyaliz Ünitesi’nde tek çocuk hasta İsmail Furkan Özdemir’in olduğunu hatırlatarak, "Uzun süren tedavi sırasında Furkan’ın sıkılmaması için daha iyi vakit geçirmesini ve moralini yüksek tutmak istedik. Moral çok önemli. Biz de bunu burada yapmaya çalıştık" dedi. 
İsmail Furkan Özdemir ise böbrek nakli ile eski sağlığına kavuşup tekrar futbol oynamak istediğini söyledi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Böbrek Hastası FurkanYatağında Oyun Konsoluyla Moral BuluyorFurkan ÖzdemirKarabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim