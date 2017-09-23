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'Blöf yapmadığımızı tüm dünya biliyor'

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemek istediği referanduma ilişkin, "Bizim blöf yapmadığımızı tüm dünya biliyor. Her türlü karar masadadır, gerektiğinde kullanılacaktır." dedi

'Blöf yapmadığımızı tüm dünya biliyor'

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemek istediği referanduma ilişkin, "Bizim blöf yapmadığımızı tüm dünya biliyor. Her türlü karar masadadır, gerektiğinde kullanılacaktır." dedi

23 Eylül 2017 Cumartesi 21:30
'Blöf yapmadığımızı tüm dünya biliyor'
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MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti milletvekillerinin başvurusu üzerine olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulunda görüşülen Irak ve Suriye tezkeresi üzerinde yapılan görüşmelerde hükümet adına ikinci kez söz aldı.

Daha önceki tezkerenin süresinin bitimine yaklaşık 40 gün bulunduğunu ancak TBMM'nin olağanüstü toplanması ve tezkerenin süresinin uzatılması hamlesinin Kuzey Irak'ta yapılması planlanan referandum ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Yapılacak referandumun Türkiye açısından ciddi güvenlik açığı ortaya çıkaracağını ifade eden Canikli, "Bu referandum bölgeyi bir ateş çemberine atacaktır. Dolayısıyla bunun engellenmesi gerekmektedir. İlk adım olarak bu referandum kararından vazgeçilmesi gerekmektedir. Referandum yapılmadan yapılmış gibi adımlar atmak da ölçülü olmaz ve daha büyük bedeller ödenmesi sonucunu doğurur. Dolayısıyla bu çerçevede değerlendirildiğinde atılan adım, verilen karar son derece yerindedir. Blöf yapmıyoruz. Bizim blöf yapmadığımızı tüm dünya biliyor. Her türlü karar masadadır, gerektiğinde kullanılacaktır. Bundan da hiç kimsenin en ufak kuşkusu olmasın. Şaka yapmıyoruz." diye konuştu.

Hatun Tuğluk'un cenazesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Soylu, 80 yaşındaki bir hanımefendinin vefatının ve karşı karşıya kaldığı durumun herkesi üzdüğünü söyledi.

Bakanlıkta çalıştığı sırada bazı HDP'li milletvekillerinin kendisini aradığını ve yaşanan olayla karşı karşıya kaldıklarını ilettiklerini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Aysel Tuğluk'un cenazeye katılımına ilişkin izinler alındı ve katılımı sağlandı. Yaşanan gelişmeler karşısında öğle ya da ikindi vakti gerçekleşmesi gereken defin akşam vaktini buldu. Orada görev alan güvenlik kuvvetleri defin sonrası oradan ayrıldılar. Fakat orada bir grup hiçbirimizin kabul etmeyeceği ve hepimizin de eleştirdiği, bir olayı gerçekleştirdi. 15-20 dakika içinde gelişen bir hadise. Hemen Ankara Valisini olay yerine sevk ettim. Ardından arayan Sırrı Süreyya Önder'in 'Burada çok kötü olaylar olacak' sözü üzerine hemen olay yerine gittim. Cenazenin burada defnedilmesi adına Aysel Tuğluk ile görüşmelerde bulundum. Devlet olarak bunu sağlayabileceğimizi ilettim. Elimizden geleni yaptık. Devlet gereğini yerine getirdi."

Soylu, Tuğluk'un cenazesinde yaşananlarla ilgili ithamların da doğru olmadığını vurgulayarak, "Sanki bu işin koordinatörü biziz, sanki biz bu işin yapanıyız... El insaf deriz. Biz burada insani olarak, hukuki olarak elimizden gelini yaptık. Hükümet, devlet olarak elimizden geleni yaptık ve meseleyi tam anlamıyla çözüme kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanıNurettin CanikliIrak Kürt BölgeselIKBY
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