Bit pazarında kavga: Çok sayıda yaralı var

ALINAN bilgiye göre, Konak ilçesinde kurulan bit pazarında isimleri öğrenilemeyen satıcı ile müşterisi arasında tartışma çıktı.
İki tarafın yakınlarının bölgeye gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Satır ve sopaların kullanıldığı kavgada, Ercan K, Sercan K, Cemil A, Abubekir K. ve Çiçek K. yaralandı.
Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi de gözaltına aldı.
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