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Bisiklet kullanımında AB sistemi! Milyarlarca lira cepte kalacak

Geçen yıl Avrupa Birliği'ne 513 milyar euroluk ekonomik katkı sağladığı hesaplanan ulaşımda bisiklet kullanımının Türkiye'de de yaygınlaşması için Kopenhag'ın sistemi hedefleniyor

Bisiklet kullanımında AB sistemi! Milyarlarca lira cepte kalacak

Geçen yıl Avrupa Birliği'ne 513 milyar euroluk ekonomik katkı sağladığı hesaplanan ulaşımda bisiklet kullanımının Türkiye'de de yaygınlaşması için Kopenhag'ın sistemi hedefleniyor

18 Ekim 2017 Çarşamba 12:12
Bisiklet kullanımında AB sistemi! Milyarlarca lira cepte kalacak
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TÜRKİYE'DE bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için, toplu ulaşım altyapısı ve bisiklet yollarına yaptığı yatırımlar sayesinde "dünyanın en bisiklet dostu şehri" unvanını kazanan  Danimarka'nın başkenti  Kopenhag'ın sistemi hedefleniyor. Gazete  Habertürk'ün haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı  Mustafa Öztürk, "Bizim buradaki hedefimiz Kopenhag. Dünyanın en iyi bisikletle ulaşım sisteminin olduğu şehir. O sistemi de  Türkiye'ye entegre etmemiz lazım" dedi.

"SAKARYA VE KONYA PİLOT İL OLACAK"

Bisikletin ekonomik ve çevreci bir ulaşım aracı olduğunu vurgulayan Öztürk, bisiklet yolu maliyetinin birim fiyatı üzerinden hesaplandığında diğer yolların birim fiyatının onda biri oranında olduğuna dikkati çekti. Bakanlığın belediyelerle yürüttüğü bisiklet yolu planlamalarını içeren "Bisiklet Yolu Projesi" kapsamında  Sakarya ve  Konya'nın pilot il seçildiğini belirten Öztürk şöyle konuştu:

ULAŞIM SİSTEMİ İLE ENTEGRE EDİLMELİ

"Karbon yoğun şehirleri, karbon az yoğun şehirlere doğru yönlendirmek temel hedefimiz. Bu konuda bizim diğer temel hedeflerimizden biri de 'nefes alıcı şehirler' oluşturmak."

Öztürk,  Türkiye'de bisiklet yollarının bazı illerde yüzde 4-5 oranında bulunduğunu, bazılarında ise hiç olmadığını dile getirerek "Bisiklet yolunu şehrin ulaşım sistemi ile entegre etmezseniz bu bisiklet yolu değildir. Bisiklet yolunu öyle yapacaksınız ki toplu taşıma sistemi ile entegre edeceksiniz. Şu anda bunun çalışmasını yapıyoruz" diye konuştu. Belediyelerle de irtibat halinde olduklarını vurgulayan Öztürk, şunları söyledi: "Hedefimiz Kopenhag. Çalışma yaptırıyoruz. Üniversitelerden faydalanıyoruz, bisikletçiler derneği, federasyonu var; onlarla belediyelerimizle müzakere ediyoruz. Bisiklet kiralama sisteminin de devreye girmesi gerekiyor."

AB'NİN BİSİKLET KULLANIMI

Danimarka'da her 10 kişiden 9'unun bisikleti var.

11-15 yaş arası çocukların yüzde 49'u okula bisikletle gidiyor.

Kopenhag'da 1970'te trafikteki bisiklet sayısı araç sayısının yüzde 28'ine denkti.

2016'da trafikteki bisiklet sayısı araç sayısının yüzde 105'ini aştı.

Geçtigimiz yıl  AB'nin 28 ülkesinde 134 milyar kez pedal çevrildi.

Bisikletle kisi basına kat edilen günlük ortalama mesafe:

İngiltere: 0.1 km

İtalya: 0.2 km

Norveç: 0.4 km

Avusturya: 0.4 km

Finlandiya: 0.4 km

Belçika: 0.9

Danimarka: 1.7 km

513 milyar Euro'nun:

15.4 milyar Euro'su çevre ve iklim, 2.80 milyar Euro'su enerji ve doğal kaynaklar, 191.27 milyar Euro'su sağlık, 63.09 milyar Euro'su ekonomi 20 milyar Euro'su teknoloji ve dizayn, 131 milyar Euro'su vakit ve alan, 50 milyar Euro'su sosyal, 19.6 milyar Euro'su hareketlilik ve 10 milyar Euro'su da kültür çesitliliği faydasından oluştu.

HER GÜN DÜNYAYI 35 KEZ KAT EDİYORLAR

Danimarka'nın başkenti  Kopenhag'da uzun bir süredir toplu ulaşım altyapısı ve bisiklet yollarına yapılan yatırımlar sayesinde şehirde bisiklet sayısı araba sayısını geride bırakmış durumda. Bu özelliğiyle  Kopenhag, uzun bir süredir "dünyanın en bisiklet dostu şehri" ünvanını da taşıyor.  Kopenhag'da 1970 yılındaki ilk sayımda 351 bin 133 araba ve 100 bin 71 bisiklet trafikteyken, 2016'da bu sayılar 252 bin 600 arabaya karşılık 265 bin 700 bisiklet şeklinde açıklandı. Cycling Embassy of Denmark'ın verilerine göre  Kopenhag'da yaşayanlar, her gün dünya çevresinin 35 katı kadar bisiklet sürüyor. Ortalama bir vatandaş  Kopenhag'da günde 3 kilometre bisiklete biniyor.
Sık sık bisiklet kullanan  Hollanda Başbakanı  Mark Rutte'nin  15 Ekim'de Kraliyet Sarayı'na da pedal çevirerek gitmesi sosyal medyada büyük destek almıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 50 BİN BİSİKLET ALINACAK

2018 bütçesinde bakanlıklar ve bağlı kuruluşlara 4 bin 443 taşıt alımı öngörüldü. Bunlardan 702'si otomobillerden oluşuyor. En fazla taşıt alınacak kuruluşlardan  Sağlık Bakanlığı'na gelecek yıl 50 bin bisiklet alımı yapılacak.

ALTYAPI MALİYETİNİ DÜŞÜRECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yerel yönetimler için hazırlanan Şehiriçi Bisiklet Yolları Kılavuzu'nda da  Türkiye ve dünyadaki uygulamalara ilişkin detaylara yer verildi.  Türkiye'de bisikletin ulaşımda kullanımının düşük olmasının altyapı eksikliğine bağlandığı kılavuzda spor amacıyla yaygın kullanılan bisikletin, ulaşım amaçlı yaygın kullanılmasının doğal kaynakların tüketimini azaltacağı, enerji verimliliği sağlayacağı, altyapı maliyetlerini düşüreceği, temiz hava ve hareketlilik sağlayarak kent merkezlerine ekonomik canlılık getireceği belirtildi.

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Bisiklet Kullanımında AB SistemiAvrupaHollanda
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