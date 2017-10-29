Birbirlerinin yüzüne bakmayan iki lideri Cumhuriyet bir araya getirdi

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 94'üncü yaşı bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. İlk olarak devletin zirvesi Anıtkabir'e çıkarken burada dikkat çeken anlar da yaşandı.
ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil devletin zirvesinin tamamının katıldığı törenlerde, Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaştığı görüldü. Hatırlanacağı üzere iki lider arasında uzun süredir soğuk rüzgarlar esiyor.
FEYZİOĞLU DA TOKALAŞTI
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştığı görüldü. Geçtiğimiz yıllarda Feyzioğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sert bir tartışma yaşamıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.