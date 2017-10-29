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Birbirlerinin yüzüne bakmayan iki lideri Cumhuriyet bir araya getirdi

Cumhuriyet'in 94. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'de tokalaştı. İki liderin uzun süredir araları açıktı

Birbirlerinin yüzüne bakmayan iki lideri Cumhuriyet bir araya getirdi

Cumhuriyet'in 94. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'de tokalaştı. İki liderin uzun süredir araları açıktı

29 Ekim 2017 Pazar 12:19
Birbirlerinin yüzüne bakmayan iki lideri Cumhuriyet bir araya getirdi
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ULU Önder  Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu  Türkiye Cumhuriyeti'nin 94'üncü yaşı bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. İlk olarak devletin zirvesi  Anıtkabir'e çıkarken burada dikkat çeken anlar da yaşandı.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan dahil devletin zirvesinin tamamının katıldığı törenlerde, Erdoğan ve  Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaştığı görüldü. Hatırlanacağı üzere iki lider arasında uzun süredir soğuk rüzgarlar esiyor.

FEYZİOĞLU DA TOKALAŞTI

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr.  Metin Feyzioğlu'nun da  Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştığı görüldü. Geçtiğimiz yıllarda Feyzioğlu da  Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sert bir tartışma yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal AtatürkAnıtkabirKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip ErdoğanGüncel
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