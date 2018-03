Bırakın bu "kontrollü darbe" ayaklarını!.

TÜRKİYE'DEKİ Ulusalcı ve Kemalist çevrelerin sembol isimlerinden biri olan yazar Nihat Genç, Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" söylemini yerden yere vurdu. 15 Temmuz'un Türk milletinin destanı olduğuna vurgu yapan Nihat Genç "Erdoğan'a suikast başarılı olsaydı, Türkiye'ye FETÖ'ye teslim edilseydi mutlu mu olacaktınız" dedi.

İŞTE NİHAT GENÇ'İN YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

15 TEMMUZ'DA FETÖ, AB VE ABD TÜRK HALKINDAN TOKAT YEMİŞTİR. NOKTA!

İçerden-dışardan bir 'kontrollü darbe' fırtınası kopartılıyor ki inanılacak bir aptallık değil akıllara seza. Lami cimi yok, kafayı yemişiz.

…15 Temmuz gecesi Türk halkı Amerika Nato ve Avrupa işbirliğiyle kalkışılan Fetö darbesini yenmiştir, bu kadar. Bu gerçeği neden aklımız almıyor? Halkın direnişi darbecileri püskürtmüştür, nokta, bunun gururunu yaşayın ve keyfini çıkartın ve şanlı tarihini yazın.

O GECENİN KAHRAMANI POLİS VE MEHMETÇİKLER

Yaralı gazimiz, o umutsuz işgal gecesinin umutsuzluğunu çok iyi ifade eden şu sözlerle karşılık veriyor: "İyi bak o mermi deliğinden kanka, vatan görünüyor mu?"

O gece vatan görülmedi. O gece vatan sadece kahpe mermi deliklerinden göründü!

Mesela o gecenin asıl kahramanları Türk Ordusu'nun 'erleridir' yani Mehmetçik. Bir şaşkınlık anı sonrası olup biteni anlayıp 'silahlarını bıraktı'.

"Bir TOMA'yla iki polis arkadaş duvarı yıkıp içeri girdik, önümüzde binden çok asker, silah bıraktı ve teslim olmak için kuyruğa girdi, içimden şu soruyu sordum, şimdi kim inanır, biz iki kişiydik…"

15 TEMMUZ GECESİ SAVAŞ TARİHİNE GEÇECEK OLAYLAR YAŞANDI

O gece mesela savaş tarihine girecek ve derslerde okutulacak olağanüstü şeyler oldu. Misal, Ankara Sıhhiye'de halkımız bir tankı durdurmak için tankın üzerine nerden bulduysa bir branda çekti, tank önünü göremedi. Emniyetin önünde tankın paletlerine trafik levhaları sokuldu, tanklar zınk diye kaldı. Kızılay'da tankın tüfeklik deliklerinden itfaiye hortumuyla su basıldı, tankın içindeki hainler boğulmamak için dışarı çıktı. Ve emniyetin önünde tankın tüfeklik deliklerinden gaz sıkıldı, tankın içinden öksüre öksüre Fetöcü subaylar kendini dışarı attı.

ERDOĞAN'IN UÇAĞI VURULSA TÜRKİYE'YE FETÖ'YE TESLİM EDİLSE RAHAT MI EDECEKTİNİZ!

Bunlara niye inanmıyorsunuz, videoları ortada, şahitleri hala yaşıyor ve çoğu hikayesini ekranlardan anlatıyor, işte özel hareketin kahramanları hala görev başında…

Efendim, Tayyip Erdoğan'ın uçağını nasıl olur da vuramazlarmış…

Acemiydiler, beceriksizdiler, şuurları, iradeleri ve muhakemeleri yerinde değildi, vuramadılar.

Vursalar mıydı, Türkiye, Nato Amerika ve işbirlikçisi Fetö'ye teslim olsaydı rahat mı edecektiniz?

KÜLLİYE'NİN BOMBALANMA VİDEOLARINI İZLEYİN!

İşte videosu hala jeneriklerde dönüyor, Külliye'nin önünde iki tane camii, özel hareket camilerden birinin arkasında mevzilenmiş, savaş uçağı vurmak için konum istiyor, bu video her gün ekranda dönüyor, gelin görün ki, savaş uçağı yanlış camiiyi vuruyor. Özel hareketin başındaki Eraslan Er, o gecenin en büyük kahramanlarındandır, yanlış camiiyi vurmasalardı, hepimiz ölmüştük ve şansımız kalmamıştı, diyor.

BOMBA YANLIŞ YERE DÜŞMESEYDİ "KONTROLLÜ DARBE" DİYEMEYECEKTİNİZ!

Yanlış camiyi vurmasalardı bugün hiç biriniz 'kontrollü darbe' diyemeyecektiniz, çünkü elinizde hareket halinde tek silahlı güç bertaraf edilecek ve darbe gerçekleşecekti.



Bu 'kontrol' işi zıvanadan çoktan çıktı, öyleyse, Balyoz - Ergenekon davaları da kontrollüydü, çünkü Fetö, Anayasa Mahkemesi, Hakimler Kurulu'nu, yüzlerce savcı ve hakimi ve bütün medyayı ele geçirdiği halde, altı-yedi yıl içinde Balyoz-Ergenekon davaları çöktü. O halde soralım, efendim niye çöker, niye anlayamıyorsunuz bu Fetöcü zavallılar hiçbir şeyi başaramaz. Bu sütunlardan defalarca yazdık, milyonları aşan sayfalık iddianameleri var ancak delil kanıt gösteren yarım sayfalık belgeleri yok diye.

FETÖ'CÜLER BAŞARISIZ OLDU ÇÜNKÜ HİÇBİRİNDE İNSİYATİF ALACAK KİŞİLİK YOK!

Kozmik odalardan binlerce subayın yatak odasına onlarca operasyon ve yedi uzun yıl giriyorsunuz ama tek bir delil bulamıyorsunuz.

İnsan bir köy, bir sıradan gecekondu kahvesini bassa elli tane suç unsuru ve suçlu bulur, ama yedi uzun yıl ülkenin altını üstünü getirip bir yarım sayfalık 'suç, kanıt' oluşturmadılar.

Bu eşyanın tabiatına da aykırı bu kadar subayın içinde hain ajan değilse de manşetlere çekilip suçlanacak adi suçlardan birkaç kişi pekala bulunabilirdi.

Neden bulamadılar?

Çünkü Fetöcü savcılar bir projenin genel talimatıyla ve emir alarak safha safha iş tutuyorlar, hiç biri 'insiyatif' alacak kişilik özelliğine sahip değil.

KİŞİLİKSİZ OLDUKLARI İÇİN DARBE GECESİ FETÖ'CÜ ÖDLEKLERİN HEPSİ TESLİM OLDU

Darbe gecesi de böyleydi, Fetöcü subaylar 'insiyatif' alamadılar, böyle bir yetenekleri kişilikleri yoktu.

Subay, insiyatif alabilendir, bir arazide merkezle telsiz irtibatınız kopar ve artık ölümcül kararları bir teğmen vermeye başlar, teğmen şehit düşer, insiyatifi çavuş alır, askerliğin kanunu budur.

Yakın tarihteki savaşlarımız saniye saniye ortada, subayları vuruldu ya da subaylarıyla irtibat koptu diye teslim olan askerimiz yoktur, kim hangi cephedeyse kaldığı yerden savaşına kahramanca şehit oluncaya kadar devam eder.

Bu Fetöcü ödleklerin yüzlercesi ise halk sokağa çıkınca ve birkaç yerde önlerini kesilince korkudan teslim oldu.

İNSİYATİF ALABİLEN KİŞİLİKLİ TEK BİR FETÖ SUBAYI ÇIKMADI!

Tankları çıkarttılar olmadı, savaş uçaklarını kaldırdılar olmadı, TRT'yi bastılar olmadı, birkaç saat içinde, iradeleri çözüldü, birkaçı vuruldu bir kaçı gizlendi kaçtı ve insiyatif alabilen tek bir yüksek subay bulamadılar.

Ancak buna rağmen sabahın sekizine kadar savaşı kudurmuş bir hain iştahla sürdüren ve sonik patlamalar yapan uçakları havadaydı, yani sabahın sekizine kadar kertenkelenin kopan ayakları hala canlı canlı kıpırdıyordu.

Size ne oluyor, bırakın Amerikası Natosu Avrupası aptallığına doymasın, kırk yıldır hazırladıkları kırk bin üstündeki ajanla darbeyi başaramayıp rezil oldular, kendileri düşünsün.

Bırakın bu utanç dolu hüsranı, sınav soruları çalarak terfi alan, himmetle (hırsızlıkla) çeteleşmiş, bir sümüklü mehdiye tapacak kadar zavallı, ilk gençlik yıllarında TV dahi seyretmemiş bu cahillere bel bağlayan Amerika Nato düşünsün.

BIRAKIN BU "KONTROLLÜ DARBE" AYAKLARINI!

Bırakın kontrollü darbe ayaklarını, bu dünyada ve öbür dünyada her şeyi Mehdi'den bekleyen bu Fetöcü zavallılarla yola çıkanlar bunlara para basanlar kucağına, yatağına alanlar, dert edinsin.

Ulan, adam Mehdi, şu kontrollü darbe diyenlerden bir tanesi bile çıkıp, neden sen ne biçim Mehdisin demiyor, kendini kainat efendisi ilan ediyorsun ama mucizen, kerametin, öngörün sıfır, diyemiyor.

Fetö şeytanı kırk yıldır Amerika'yı Avrupa'yı kandırmış, Amerikalılara Nato'ya boş umutlar vermiş, Amerika ve Nato'yu yalanlarıyla kendine bağlamış, ve sonunda Amerika ve Nato'nun desteğini almayı başarmış ama iş 'darbe'yi yapmaya gelince, elindeki malzeme bu, çuvallamış.

FETÖ'CÜLER KORKAK VE ÖDLEK OLDUĞU İÇİN BU HALKA YENİLDİLER!

İnsan malzemesi kişilik malzemesi sıfır olduğu için çuvalladı.

Bu meczuplar ordusunun modern bir toplumu yenmeleri mümkün mü?

Müridleri korkak ödlek olduğu için çuvalladı.

Birisi emir verir onlar da yapar düşüncesine inanacak kadar zavallı dünya dışı yaratıklar oldukları için yenildiler.

Müridleri himmet paralarını toplarken ekranlardan twitlerden palavralar sıkarken hepsi kahramandı ancak göğüs göğüse dövüşe gelince, pısss.

Fetö'nün gerçekte tek şeytani gücü vardır, onu da başarmıştır: O da 'gizlilik'.

İkinci bir şeytani gücü vardır. O da iftira ve manipüle.

Onu da başardılar.

Saklanmayı bilirler, kamufleyi, örtmeyi, karanlığı, kriptoyu, sır içinde kalmaya bayılırlar.

Ama er meydanında dövüşe gelince, sıfır…

"KONTROLLÜ DARBE" DİYENLERE DELİ BİLE DEMEYECEĞİM!

Fetö'nün tek bir adam ayartamadığı, para yediremediği, tarafına çekemediği, manipüle edemediği, Silivri'ye tıkmakla bitiremediği, tehdit ve iftiralarla yıldıramadığı kim varsa, bu soylu vatansever insanları suçlamayı hala sürdürüyorlar.

Ve darbe gecesi ekrana çıkıp kitlesini teyakkuza geçirememiş, hatta darbe gecesi, kanlı Fetö katillerinin bildirisini okumuş..

Ve şimdi: 'kontrollü darbeymiş?'…

Size deli bile diyemeyeceğim.

FETÖ'CÜLERLE BİRLİK OLMAK HİÇ Mİ AĞRINIZA GİTMİYOR?

17 yaşımdan beri okuyorum, iyi bir kitaplığım var, benim gibi, bu ülkede yüzbinlerce okumuş bilgili dünyayı takip eden insan var…

Amerika ve Avrupası, işte bu yüzbinlerce okumuş insanı yönetmesi için başımıza sümüklü bir Mehdiyi bize reva görüyor.

Yüzlerce akademisi olan, yüzlerce kurumu olan, bağımsızlık savaşı ve cumhuriyeti olan, yüzlerce şehri, on binlerce sanayisi ve on binlerce batı üniversitelerinde okumuş insanı olan, bu ülkenin başına, bir sümüklü Mehdi'yi layık görüyorlar.

Bu meczuplar, bu hırsızlar, bu yalancılar ordusu ve başlarında sümüklü bir mehdi bu ülkeyi yönetmesi için Amerika ve Avrupa tarafından düğmeye basıldı.

Hiç mi ağrınıza gitmedi!

BATILILAR TÜRKİYE GİBİ BİR ÜLKENİN BAŞINA SÜMÜKLÜ BİR SAHTE MEHDİ'Yİ Mİ UYGUN GÖRDÜ!

Bu koskoca tarih ve kültürü olan bir ülkenin başına Amerika ve Avrupası bir sümüklü mehdiyi uygun gördü.

Batılılar'ın partilerinize, meclisinize, işadamlarınıza, insanınıza verdikleri değer bu, sizi bu sümüklü Mehdi yönetsin, dediler.

Bu ülkenin bir partisi, bir yazarı, bir insanı olarak Batılılar'ın sizi bu denli aşağılamasından hiç mi utanmadınız!

"KONTROLLÜ DARBE" DİYENLER HER KÜFRÜ HAK EDİYOR

Bu muhteşem toprakları sümüklü Mehdi yönetsin diye düğmeye basmışlar karar vermişler, bu emperyalist dünyaya söyleyecek tek bir lafınız dahi yok mu?

Ve bugün, bu manyak Mehdi'yi ülkenizin başına layık görenlerin davaları ve dünyadaki algısını değiştirmek için ortaya sürdüğü 'kontrollü' lafını sürdürüyorsunuz.

Be mübarek ne diyelim sana, darbeye ve ihanete karşı koymaya çalışan bu soylu insanların her türlü aşağılaması ve küfrünü ve isyanını hak ediyorsunuz.