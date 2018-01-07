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‘Bir şeyin yok’ denilip gönderilen hasta öldü

Sabah rahatsızlandıktan sonra hastaneye giden ve burada yapılan tedavide herhangi bir bulguya rastlanılmayan şahıs, akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

‘Bir şeyin yok’ denilip gönderilen hasta öldü

Sabah rahatsızlandıktan sonra hastaneye giden ve burada yapılan tedavide herhangi bir bulguya rastlanılmayan şahıs, akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

07 Ocak 2018 Pazar 18:16
‘Bir şeyin yok’ denilip gönderilen hasta öldü
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ALINAN bilgi ve iddialara göre, Akçadağ ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde hizmetli olarak görev yapan 37 yaşındaki Mehmet Eder, sabah saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne giderek muayene oldu. Hastanede tetkikleri yapıldıktan sonra doktorlar tarafından herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığının belirtilmesi üzerine evine dönen Eder, akşama doğru tekrar rahatsızlanarak Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne gitti, hastane acilinde fenalaşan Eder, burada Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmak üzere ambulansla yola çıkarıldı.

Akçadağ yol ayrımı mevkiinde ambulansta kalbi duran Eder, tekrar Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine götürüldü, burada yapılan müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen evli iki çocuk babası Mehmet Eder, hayatını kaybetti.

Eder'in cenazesi, Akçadağ ilçe mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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