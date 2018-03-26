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Bir şehir, 5 ayrı acı! Yan yana dizilen tabutlar, binleri yasa boğdu

Denizli'de sürücüsünün hakimiyetini kaybedip gölete uçtuğu araçta hayatını kaybeden 17 ila 19 yaşlarındaki 5 genç toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze törenine binler katıldı

Bir şehir, 5 ayrı acı! Yan yana dizilen tabutlar, binleri yasa boğdu

Denizli'de sürücüsünün hakimiyetini kaybedip gölete uçtuğu araçta hayatını kaybeden 17 ila 19 yaşlarındaki 5 genç toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze törenine binler katıldı

26 Mart 2018 Pazartesi 17:49
Bir şehir, 5 ayrı acı! Yan yana dizilen tabutlar, binleri yasa boğdu
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DENİZLİ'DE dün yaşanan ve yaşları 17 ile 19 arasında değişen 5 gencin öldüğü trafik kazasının ardından cenazeler bugün toprağa verildi. Aynı araçta can veren gençlerin tabutları ardı ardına dizilirken, aileler gözyaşlarına boğuldu.

GÖLETE UÇAN ARAÇTA 5 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Denizli'nin Tavas ilçesinde dün gece geç saatlerde yaşanan kazada Mehmet Anıl Bayraktar (18) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su birikintisine devrildi. Su birikintisine uçan araçta bulunan Muharrem Çineli (19) yaralanırken, sürücü Anıl Bayraktar ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Kamil Kocaosmanoğlu (17) ve Süleyman Tahancalı (18) hayatını kaybetti.

Denizli'de Ölen 5 Gencin Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu
Yapılan ilk tespitlere göre gençlerin boğularak öldüğü belirlenirken, cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine götürüldü.

ÖLEN GENÇLERİN CENAZESİNE BİNLER KATILDI

Ölen 5 genç için bugün Tavas ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi. Tabutlar ardı ardına dizilirken ortaya çıkan tablo görenlerin yürüklerini dağladı. Cenaze törenine çok sayıda vatandaşla birlikte milletvekilleri, belediye başkanları ve protokol üyeleri de katıldı.

ANNELER TABUTLARIN ARDINDAN EL SALLADI

Gözyaşlarının sel olduğu cenazede ölen gençlerin aileleri sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü. Tabutların üzerine kapanan aile üyeleri cenaze namazına kadar evlatlarının tabutlarından ayrılamadı.

Anneler evlatları için ağıtlar yakarken, yakınları ise onları güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. Bazı anneler ise cenaze aracının arkasından evlatlarının tabutlarına el salladı.
Gençlerin cenaze namazları tek tek kılınırken, hepsi için birlikte helallik alındı. Cenazeler Tavas Belediyesi Asri Mezarlığı'nda ailelerin belirledikleri yerlere gömüldü.

LASTİK PATLAYINCA EMANET LASTİK ALMIŞLAR

Kazada hayatını kaybeden gençlerden Emin Çotul'un sanayi sitesinde oto tamirciliği yaptığı, Süleyman Tahancalıo'nun pastanede garson olarak çalıştığı, diğer 2 kişinin ise işsiz oldukları öğrenildi.
Diğer yandan gençlerin hayatlarını kaybettikleri otomobilin daha lastiğinin patladığı, ilçe merkezindeki bir petrol istasyonunda çalışan tanıdıklarından emanet lastik alarak yola çıktıkları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
DenizliMehmet Anıl BayraktarTabut
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