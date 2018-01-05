Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları-5 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Çocuklarda zeka gelişimini arttırmanın 5 adımı
Çocuklarda zeka gelişimi artırmanın 5...
Günlük Burç Yorumu - 5 Ocak 2018 Cuma
5 Ocak Günlük Burç Yorumu
5 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
5 Ocak 2018 Antalya -...

Bir oğullarını birliğe uğurladılar, diğer oğullarının acı haberi geldi

Irak'ın Kuzey'in şehit olan sözleşmeli er Adem Akpınar'ın ailesine acı haber verildi. Küçük oğullarını birliğine uğurlayan aile, 1 saat sonra büyük oğullarının şehit düştüğü haberini aldı

Bir oğullarını birliğe uğurladılar, diğer oğullarının acı haberi geldi

Irak'ın Kuzey'in şehit olan sözleşmeli er Adem Akpınar'ın ailesine acı haber verildi. Küçük oğullarını birliğine uğurlayan aile, 1 saat sonra büyük oğullarının şehit düştüğü haberini aldı

05 Ocak 2018 Cuma 15:01
Bir oğullarını birliğe uğurladılar, diğer oğullarının acı haberi geldi
banner404

IRAK'IN kuzeyinde Türkiye sınırına yakın Kaniraş bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak operasyonu sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Adem Akpınar'ın (28) acı haberi Erzincan'daki ailesine verildi. Ağıt seslerinin yükseldiği şehitin evine Türk bayrağı asıldı. Vatani görevini yapan, iznini yanlarında geçiren küçük oğulları Muhammet'i bu sabah uçakla Diyarbakır'a uğurlayan Akpınar ailesi, bir saat sonra büyük oğullarının şehit düştüğü haberini aldı.

AYAĞI KAYINCA TÜFEĞİ ATEŞ ALDI, ŞEHİT OLDU

Irak'ın kuzeyinde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafında bulunan, Türkiye sınırına yakın Kaniraş bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak operasyonu sırasında yaya olarak intikal sırasında ayağının kayması sonucu düşerken kendi tüfeğinin ateş alması ile başından vurularak şehit oldu. Sözleşmeli Er Adem Akpınar'ın, Erzincan'ın Akşemsettin Mahallesi 652'inci sokakta oturan ailesine acı haber bu sabah Vali Yardımcısı Fatih Acar, İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, Müftü Yavuz karabayır ve askeri yetkililer tarafından verildi.

SÖZLEŞMELİ ER OLARAK GÖREVE BAŞLADI

Kezban- Kenan Akpınar çiftinin 4 erkek çocuğunun ikincisi olan Adem Akpınar, 2015 yılında sözleşmeli er olarak göreve başladı. Evli ve 6 aylık Balım Nar adlı bir kızı olan Akpınar, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 9'uncu Komado Tugay Komutanlığı'nde göreve başladı. Akpınar bir süre önce geçiçi görevli Hakkari Dağ Komando Taburu'na gönderildi.

KÜÇÜK OĞULLARINI BİRLİĞE UĞURLADILAR, BÜYÜK OĞULLARININ ŞEHİT HABERİ GELDİ

İzne gelen küçük çocukları Muhammet'i bugün sabah uçakla Diyarbakır'da vatani görevini yaptığı birliğine uğurlayan Akpınar ailesi, bir saat sonrada büyük oğullarının şehit düştüğü haberini aldı. Ağıt seslerinin yükseldiği şehit evi Türk bayrakları ile donatıldı. Fenalaık geçiren anne ve babaya sağlık görevlileri müdahele etti. Erzincan'da oturan şehit eşi Begüm Ceren de aci haberi alınca fenalık geçirdi.

VALİ VE KOMUTAN BAŞ SAĞLIĞINA GELDİ

Öte yandan Erzincan Vali Ali Arslanta, 3'üncü Ordu Komutani Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve Belediye Başkanı AK Parti'li Cemaletin Başsoy da şehit evine gelerek aileye başsalığı dileğinde bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ErzincanTürkiyeIrakAK PartiGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu kimlik Türkiye'de tek! 76 yıldır doğum günü kutlayamadı
Bu kimlik Türkiye'de tek! 76 yıldır doğum günü kutlayamadı
Feci! 4 yaşındaki kıza sokakta...
Feci! 4 yaşındaki kıza sokakta...
Suyun altında kendi aracının plakasını ararken 12 farklı plaka buldu
Suyun altında kendi aracının plakasını ararken 12 farklı plaka buldu

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim