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"Bir, iki, üç yallah" deyip ölüme uçtu; arkadaşı videoya çekti

Şanlıurfa'da tarihi kalede fotoğraf çektirirken yuvarlandığı uçurumda can veren vatandaşın arkadaşı o sırada cep telefonuyla kayıttaydı. Talihsiz vatandaşın son sözleri, ''Bir, iki, üç, yallah'' oldu

"Bir, iki, üç yallah" deyip ölüme uçtu; arkadaşı videoya çekti

Şanlıurfa'da tarihi kalede fotoğraf çektirirken yuvarlandığı uçurumda can veren vatandaşın arkadaşı o sırada cep telefonuyla kayıttaydı. Talihsiz vatandaşın son sözleri, ''Bir, iki, üç, yallah'' oldu

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:27
"Bir, iki, üç yallah" deyip ölüme uçtu; arkadaşı videoya çekti
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DOĞUM gününde arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa kalesine çıkıp fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ'ın düşme anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Kayanın üzerinden yere atlamak isteyen Dağ'ın, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten düştüğü görülüyor. O anları ise bir arkadaşı saniye saniye cep telefonuyla kaydetti.

DOĞUM GÜNÜNDE TARİHİ KALEYE ÇIKTI

Olay, 2018 yılının ilk gününde yaşandı. Şanlıurfa'daki bir pasajda telefon dükkanı işleten 38 yaşındaki Halil Dağ, doğum gününde il dışından gelen misafirleriyle birlikte tarihi kaleye çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte kaleyi gezen Halil Dağ, iddiaya göre doğum günü için fotoğraf çekmek için uçurumun kenarındaki bir kayanın üstüne çıktı. Arkasına Balıklıgöl'ün manzarasını almaya çalışan Dağ, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten yere çakıldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan 8 çocuk babası adam, olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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