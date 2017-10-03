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Bir günlük evli çifti ölüm ayırdı

Ordu’da pazar günü düğün yaptıktan sonra pazartesi günü Bartın’a giderken Çankırı’da meydana gelen kaza 1 günlük evli çifti ayırdı. Kazada hayatını kaybeden damat Ufuk Akgün toprağa verilirken, gelin Özge Akgün ise yaşam mücadelesi veriyor

Bir günlük evli çifti ölüm ayırdı

Ordu’da pazar günü düğün yaptıktan sonra pazartesi günü Bartın’a giderken Çankırı’da meydana gelen kaza 1 günlük evli çifti ayırdı. Kazada hayatını kaybeden damat Ufuk Akgün toprağa verilirken, gelin Özge Akgün ise yaşam mücadelesi veriyor

03 Ekim 2017 Salı 14:10
Bir günlük evli çifti ölüm ayırdı
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ÇANKIRI'DA meydana gelen kazada hayatını kaybeden 1 günlük evli Ufuk Akgün'ün cenazesi memleketi Ordu'nun Ulubey ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.  
Ordu’da pazar günü düğünlerini yaptıktan sonra ertesi günün sabahında Bartın’a doğru yola çıkan Ufuk Akgün yönetimindeki 34 ACB 310 plakalı otomobil, Çankırı'nın Atkaracalar ilçesi mevkisinde Turan Ü. yönetimindeki 16 KCB 94 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 25 yaşındaki Ufuk Akgün hayatını kaybederken, eşi 18 yaşındaki Özge Akgün, Mehmet Demir ve Yaşar Daş yaralandı. Durumu ağır olan Özge Akgün ambulans helikopter ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
  Kazada hayatını kaybeden Ufuk Akgün için memleketi Ordu'nun Ulubey ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ulubey Belediye Meydanı’nda gerçekleşen törende, baba Aydın Akgün ve anne Aysun Akgün gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne-babayı yakınları güçlükle sakinleştirdi. Ufuk Akgün, kılınan cenaze namazının ardından Çatallı Mahalle Kabristanlığında toprağa verildi. Törene, Ufuk Akgün'ün yakınları ile bazı siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KazaOrduBartın
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