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Bir garip boşanma davası

İstanbul'da ev hanımı Gülcan C., "Yüzünde niye sivilce var" diyerek dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Bir garip boşanma davası

İstanbul'da ev hanımı Gülcan C., "Yüzünde niye sivilce var" diyerek dalga geçen eşine boşanma davası açtı

17 Nisan 2018 Salı 08:56
Bir garip boşanma davası
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İSTANBUL'da ev hanımı Gülcan C., kendisine "Yüzünde niye sivilce var, burnun niye böyle" diyerek dalga geçen eşi Mustafa C.'ye boşanma davası açtı. Gülcan C. dilekçesinde, "Hamileyken bana böyle davranması psikolojimi alt üst etti. Elimden gelen her şeyi yapmama rağmen, benimle alay etti. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi. Çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini isteyen Gülcan C., 50 bin lira da tazminat istedi.

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