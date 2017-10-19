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Bir erkeğe etek giydiren suç örgütü üyeleri tutuklandı

Suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın yeğeninin de aralarında bulunduğu 9 zanlı tutuklandı

Bir erkeğe etek giydiren suç örgütü üyeleri tutuklandı

Suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın yeğeninin de aralarında bulunduğu 9 zanlı tutuklandı

19 Ekim 2017 Perşembe 18:01
Bir erkeğe etek giydiren suç örgütü üyeleri tutuklandı
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İL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince,  etek giyip silahla kendini yaralayan bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada  paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan,  aralarında suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın yeğeni F.Z.Ç'nin de bulunduğu 9  zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "Suç işlemek amacıyla örgüt  kurmak, örgüt propagandası yapmak, örgüt adına kasten yaralama, suç delillerini  karartmak ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından adliyeye sevk  edildi.

Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İzmir'de dün, Alaattin Çakıcı ve ailesi hakkında sosyal medyadan  paylaşımda bulunan T.Z'ye etek giydirilip kendi kendini silahla yaralama  görüntülerinin ortaya çıkması üzerine 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 Emniyette ifadesi alınan T.Z. ise serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Suç örgütüAlaattin ÇakıcıEmniyet
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