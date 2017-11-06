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Bir düğün 3 cenaze!

Balıkesir’deki bir düğünden dönen yolcu midibüsü, D-100 Karayolu Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıktı, bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Kaza yerinin karşı istikametinde ise polis aracına arkadan bir otomobil çarptı, kazada 1 polis memuru yaralandı

Bir düğün 3 cenaze!

Balıkesir’deki bir düğünden dönen yolcu midibüsü, D-100 Karayolu Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıktı, bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Kaza yerinin karşı istikametinde ise polis aracına arkadan bir otomobil çarptı, kazada 1 polis memuru yaralandı

06 Kasım 2017 Pazartesi 08:14
Bir düğün 3 cenaze!
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KAZA, dün sabah saat 05.30 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevki Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz Boral yönetimindeki 34 NA 0268 plakalı midibüs seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada Birol Karaca (30), Nejla Karaca (28) ve Osman Süt (5) hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

Polis ekibine de çarptılar

Kaza yerinin karşı istikametinde ise başka bir kaza daha meydana geldi. Kaza nedeniyle yavaşlayan, 34 A 92162 plakalı polis aracına, 34 RM 8324 plakalı bir otomobil arkadan çarptı. Bu kazada da bir polis memuru yaralandı. Yaşanan iki kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik her iki yönden de bir süre tek şeritten devam etti.

Camları kırıp çıktılar

Kaza anında midibüste bulunan Ahmet Karaca “Biz Balıkesir’den düğünden geliyorduk, düğünü bitirdik geri evimize gidiyorduk Gazi Mahallesi’ne. Otobüs bir sağ yaptı, bir sol yaptı sonra da devrildi. Otobüsün içerisinden çıkamadık zaten. Camları kırdılar da sonra çıktık. Bende hiçbir şey yok Allah’a şükür. Otobüste ya 21 ya da 22 kişi vardı. Panik yaşandı, çıkamadık araçtan” dedi.

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D-100 KarayoluDüğünCenazeBalıkesirKaza
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