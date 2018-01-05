Bir akademisyen evinde ölü bulundu

GAZİ Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Yrd. Doç. Dr. Karavelioğulları'ndan uzun süre haber alınamaması üzerine polise haber verildi.
Çilingir yardımı ile kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri, Karavelioğulları'nı ölmüş halde buldu.
Akademisyenin cesedi, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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