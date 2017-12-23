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Bir aile böyle yok oldu! Kan donduran olay...

Uşak’ta merkezde yaşanan aile faciasında 18 yaşındaki bir gencin anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi

Bir aile böyle yok oldu! Kan donduran olay...

Uşak’ta merkezde yaşanan aile faciasında 18 yaşındaki bir gencin anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi

23 Aralık 2017 Cumartesi 08:43
Bir aile böyle yok oldu! Kan donduran olay...
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, Kemalöz Mahallesi Güçlü Sokak Numara 15’teki bir apartman dairesinde meydana geldi. Fatih A. Metin isimli genç dün gece anne Nadire ve babasını Murat Metin’i av tüfeği ile vurarak öldürdükten sonra aynı tüfekle kendi başına sıkarak intihar ettiği öğrenildi. Metin Ailesi’nin komşuları dün akşam bir takım sesler duyulduğunu fakat ailenin sık sık gürültülü kavga ettiği için fazla önemsemediklerini belirttiler. Bugün ise akşam saatlerinde aile yakınlarının evlerinin kapısını açmamaları üzerine durumu polise bildirildiler. Eve gelen polis ekipleri çilingir vasıtasıyla evin kapısını açtıklarında korkunç manzara ile karşılaştı. Olayın yaşandığı sokağı güvenlik çemberine alan polis evde incelemelerini sürdürüyor.

Ailenin bir oğlunun daha olduğu, farklı bir ilde üniversite okuduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruştura devam ediyor.

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