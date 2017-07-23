Binanın duvarı devrildi

EDİNİLEN bilgilere göre, Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi 6041 sokakta bina kenarında oturan Nurşen Y. (51) isimli kadın ve duvar kenarında oyun oynayan mahalleli çocukların üzerine, sıcaktan çatlayan duvar devrildi. Duvarın parçalanarak devrilmesi olası facianın önüne geçti. Üzerlerine tuğla parçaları devrilen Nurşen Y., Mert Ö. (6), Yiğit T. (6) ve Berat Ç. (6) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralılardan Nurşen Y., Mert Ö. ve Yiğit T. Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar bir süre kum ve moloz altında arama yaptı.
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
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