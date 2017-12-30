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Binanın duvarı çöktü! Yaralılar var

Eyüpsultan Yeşilpinar’da bulunan bir inşaatta beton dökümü sırasında yan binanın duvarı çöktü. Duvarın çökmesiyle içeri beton girerken, oturma odasında bulunan baba ve altı aylık oğlu yaralandı

Binanın duvarı çöktü! Yaralılar var

Eyüpsultan Yeşilpinar’da bulunan bir inşaatta beton dökümü sırasında yan binanın duvarı çöktü. Duvarın çökmesiyle içeri beton girerken, oturma odasında bulunan baba ve altı aylık oğlu yaralandı

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:43
Binanın duvarı çöktü! Yaralılar var
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EYÜPSULTAN, Yeşilpınar Mahallesi, Hacı Hüseyin Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti.

Saat 11.00 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir inşaata beton dökmek için araçlar geldi. Beton atma çalışmasının yapıldığı sırada yan binanın birinci katında bulunan duvar basınca dayanamayarak çöktü. Duvarın çökmesiyle oturma odasına beton doldu.

Oda içerisinde bulunan Ali Şevket Güner ve 6 aylık oğlu Ertuğrul Gazi Güner ise çöken duvar ve hazır beton içinde kaldı. Duvarın çöktüğünü gören vatandaşlar apartmana girdiğinde baba ve oğlunun çöken duvar ve beton arasında kaldığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ali Şevket Güner ve Ertuğrul Gazi Güner’i ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çetin Ulutaş isimli vatandaş, ’’Perde kalıbını yapmadan benim duvarıma beton döküyor. Beton basıncından dolayı duvar patlamış. Bebek altında kalmış, adam yaralanmış" dedi.

Yaşanan olay nedeniyle inşaat çalışmaları zabıta ekipleri tarafından sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise dairenin girişine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanYeşilpınar
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