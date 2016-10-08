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Bin polisin katılımıyla 'huzur' operasyonu

Mersin il genelinde eş zamanlı düzenlenen uygulamada, yaklaşık 2 bin kişinin GBT sorgusu yapılırken, çok sayıda araçta durdurularak arandı. Ayırca umuma açık bir çok iş yerinde de kontroller yapılırken, 15 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı

Bin polisin katılımıyla 'huzur' operasyonu

Mersin il genelinde eş zamanlı düzenlenen uygulamada, yaklaşık 2 bin kişinin GBT sorgusu yapılırken, çok sayıda araçta durdurularak arandı. Ayırca umuma açık bir çok iş yerinde de kontroller yapılırken, 15 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı

08 Ekim 2016 Cumartesi 21:16
Bin polisin katılımıyla 'huzur' operasyonu
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MERSİN'DE  bin polisin katılımıyla "huzur" uygulaması yapıldı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada yaklaşık 2 bin kişinin Genel Bilgi Tarama'sı (GBT) yapılırken, çok sayıda araçta durdurularak arandı. Ayrıca umuma açık bir çok iş yerinde de kontroller yapılırken, 15 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen "huzur" uygulamasına Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Yabancılar Şubesi ve Trafik Şube'den ekipler katıldı. Bin polisin katılımıyla il genelinde gerçekleştirilen uygulamada, polis şüpheli herkesi didik didik aradı. Özellikle Metropol İş Merkezi, eski otogar ve Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan eğlence merkezlerinde uygulamayı yoğunlaştıran ekipler, bu bölgedeki iş yerlerine tek tek girdi. İş yerinde ve eğlence merkezinde bulunan herkesi tek tek arayıp, GBT sorgusu yapan ekipler, bölgeden geçen şüpheli şahısları da durdurarak, arama ve GBT sorgusu yaptı. Uygulamalarda 2 bin kişinin GBT sorgusu yapılırken, aranan 2 kişi gözaltına alındı. Uygulama yapılan iş yerlerinden 3'üne ise idari açıdan işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca çok sayıda araç durdurularak, aranırken, 10 araçla ilgili trafik işlemi yapıldı. Ayrıca uygulamalarda eğlence mekanlarında çalışan 15 yabancı uyruklu kadında gözaltına alındı.
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