Bin 600 polisle asayiş uygulaması

Şehrin giriş ve çıkışları da dahil 35 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda 13 aranan şahıs gözaltına alınırken trafikten men 9 otomobil içinde 3769 TL para cezası ve idari işlem uygulandı. Öte yandan, Adana emniyetinin, denetimleri sıkılaştırarak devam edeceği bildirildi.
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