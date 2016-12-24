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Bin 600 polisle asayiş uygulaması

Adana’da bin 600 polisin katılımıyla trafikte asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Bin 600 polisle asayiş uygulaması

Adana’da bin 600 polisin katılımıyla trafikte asayiş uygulaması gerçekleştirildi

24 Aralık 2016 Cumartesi 08:39
Bin 600 polisle asayiş uygulaması
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ALINAN bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinde görevli bin 600 polis il genelinde trafikte asayiş uygulaması yaptı. Düzenlenen uygulamada araçlarda ekipler tarafından incelenirken sürücü ve araçta bulunan kişilerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Şehrin giriş ve çıkışları da dahil 35 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda 13 aranan şahıs gözaltına alınırken trafikten men 9 otomobil içinde 3769 TL para cezası ve idari işlem uygulandı. Öte yandan, Adana emniyetinin, denetimleri sıkılaştırarak devam edeceği bildirildi.
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Bin 600 Polisle Asayiş UygulamasıAdanaTrafik
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