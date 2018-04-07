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Bin 236 hakim ve savcı adayının ataması gerçekleştirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle adli yargıda bin 178, idari yargıda 58 olmak üzere toplamda bin 236 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının ataması gerçekleştirildi.

Bin 236 hakim ve savcı adayının ataması gerçekleştirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle adli yargıda bin 178, idari yargıda 58 olmak üzere toplamda bin 236 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının ataması gerçekleştirildi.

07 Nisan 2018 Cumartesi 23:08
Bin 236 hakim ve savcı adayının ataması gerçekleştirildi
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HAKİMLER ve Savcılar Kurulu’na (HSK) ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. HSK Kanununun 13. maddesi gereğince ad çekme usulüyle gerçekleştirilen kararname ile adli yargıda bin 178 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının, idari yargıda ise 58 hakim adayının ataması gerçekleştirildi.

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Bin 236 Hakim Ve SavcıHakimler Ve Savcılar Kurulu
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