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Bıçaklı saldırgan dehşeti

Zeytinburnu'da polise ve vatandaşlara bıçakla saldıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü

Bıçaklı saldırgan dehşeti

Zeytinburnu'da polise ve vatandaşlara bıçakla saldıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:48
Bıçaklı saldırgan dehşeti
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ZEYTİNBURNU'NDA akli dengesi yerinde olmayan şahıs önce vatandaşlara daha sonra polis ekibine bıçakla saldırarak bir eve saklandı. Polis şahsı binada kıstırırken, yapılan çalışma sonrası bıçaklı saldırgan yakalandı.
  Olay Zeytinburnu Sümer mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs yoldan geçen şahıslara bıçakla saldırdı. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibine de bıçakla saldıran şahıs daha sonra evine kaçarak saklanırken olay yerine takviye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sokağı kapatarak binanın etrafını sardı. Uzun süre şahısı ikna etmeye çalışan polis ekipleri başarılı olamadı. Olay yerine gelen şahısın annesi zanlıyı ikna etmeyi başararak evden çıkardı. Ancak tam polis arabasına bindirileceği sırada tekrar bıçak çeken saldırgan kendisini bıçakla yaralamaya başladı. Ekiplerin elinden kaçan saldırgan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

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ZeytinburnuBıçaklı SaldırganDehşet
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