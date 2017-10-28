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Bıçakla yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli köyünde meydana gelen bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Bıçakla yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli köyünde meydana gelen bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

28 Ekim 2017 Cumartesi 23:50
Bıçakla yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kandilli köyü kahvehane önünde meydana gelen olayda Doğan D. isimli şüpheli aralarında daha önceden husumet bulunan H.E. ve bacanağı K.İ.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaralamıştı. Bir süre sonra olay sırasında yanında bulunan arkadaşı R.C. ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olmuşlardı. Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonrasında şüphelilerden Doğan D. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli R.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer taraftan olayda yaralanan H.E.’nin Bozüyük Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi 

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Anahtar Kelimeler:
BilecikBozüyükBıçaklı Kavga
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