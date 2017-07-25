Bıçakla dehşet saçan gençler dövülüp polis teslim edildi

OLAY, öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerindeki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen isimleri öğrenilemeyen 2 genç, ellerindeki bıçaklarla yoldan geçenleri korku dolu anlar yaşattı. Bıçaklarını sallayarak yoldan geçenlere korku salan gençleri görenler durumu polise bildirdi. Bu sırada belediye önünde toplanan bazı vatandaşlar ise yoldan geçenleri endişelendiren ve uyarılara rağmen bıçaklarını bırakmayan gençleri tekme tokat dövdü. Alkollü iki genç, bu sırada bölgeye gelen polisler tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı. Polis tarafından gözaltına ve hafif yaralı olan 2 genç, hastanede tedavi edildikten sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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