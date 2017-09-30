‘Bıçağı sapladı, karşıma geçip sigara içti, seyretti’

GAZİANTEP'TE 29 yaşındaki Mehmet Ali Aşık’ın bıçak ve tüfekle işkence yaptığı 15 haftalık hamile ve 3 çocuğunun annesi olan eşi 26 yaşındaki Çağlar Aşık, yaşadıklarını anlattı. Kıbrıs Mahallesi’nde geçen pazartesi gecesi meydana gelen olayda iddiaya göre, işçi olarak çalıştığı fabrikadan 3 ay önce ayrılan Mehmet Ali Aşık, 1’i erkek 3 çocuğunun annesi olan 7 yıllık eşi Çağlar Aşık’ın işkence yaptıktan sonra, sol bacağına pompalı tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan Çağlar Aşık, parçalanan bacağı dizden kesilerek tedaviye alındı.



Durumu iyiye giden ve karnındaki bebeğinin de sağlıklı olduğu belirtilen Çağlar Aşık, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Konuşurken gözyaşı döken Aşık, şunları söyledi: “İnsan insana bunu yapamaz. Çocuklarımla birlikte uyuyordum. Eşim geldi önce ayağıma vurdu. Aramızda hiçbir tartışma yoktu iyiydi. Bir elinde tüfek, diğerinde bıçak vardı. Kendisine ne yaptığımı söyledim, o anda bacağıma bıçağı sapladı, sonra koluma sapladı. Bağırdım, bağırmamamı söyledi. Tişörtümü yırttı, ağzımı bantladı. Sonra oturdu karşıma ve sigara içti. ‘Ben hep Allah’a dua ettim, seni lime lime edeceğim’ dedi. Koluma vurdu, yine sigara yaktı. Pencereden kendisine bakana ateş etti. Ayağıma ateş edince ben divana düştüm, sonra beni bıraktı. İki kızım kapıyı çaldı, bize seslendi. Onları hiç duymadı bile. Normalde onlara kıyamazdı ama duymadı. ‘Ben öldüm siz gidin’ diyordum. Küçük kızım ‘Anne’ diyerek gözümün içine bakıyordu. Sonra babam geldi ve sakin olmasını istedi. Benim yaşadığımın aynısını yaşamasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.”



Mehmet Ali Aşık, eşine yaptığı işkence sonrası gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.