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Beyin kanaması geçiren Naim Süleymanoğlu acil olarak ameliyata alındı

İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören milli halterci Naim Süleymanoğlu, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle acil olarak ameliyata alındı

Beyin kanaması geçiren Naim Süleymanoğlu acil olarak ameliyata alındı

İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören milli halterci Naim Süleymanoğlu, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle acil olarak ameliyata alındı

11 Kasım 2017 Cumartesi 20:38
Beyin kanaması geçiren Naim Süleymanoğlu acil olarak ameliyata alındı
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OLİMPİYAT ve dünya şampiyonu eski milli halterci  Naim Süleymanoğlu'nun, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındığı bildirildi.

KARACİĞER NAKLİ OLMUŞTU

Memorial Ateşehir Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28  Eylül'den bu yana  Memorial  Ataşehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören ve 6 Ekim'de de  Memorial  Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr.  Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındı.

BİR AYDAN FAZLA SÜREDİR YOĞUN BAKIMDA

Nakil sonrası karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakil kaynaklı önemli bir problemi olmayan Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Süleymanoğlu, beynindeki artan ödeme müdahale edilmek üzere acil ameliyata alındı.

Ameliyat,  Memorial Şişli Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.

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