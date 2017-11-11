Beyin kanaması geçiren Naim Süleymanoğlu acil olarak ameliyata alındı

OLİMPİYAT ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındığı bildirildi.

KARACİĞER NAKLİ OLMUŞTU

Memorial Ateşehir Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'den bu yana Memorial Ataşehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören ve 6 Ekim'de de Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındı.

BİR AYDAN FAZLA SÜREDİR YOĞUN BAKIMDA

Nakil sonrası karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakil kaynaklı önemli bir problemi olmayan Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Süleymanoğlu, beynindeki artan ödeme müdahale edilmek üzere acil ameliyata alındı.

Ameliyat, Memorial Şişli Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.