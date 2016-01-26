Beyaz eşya dükkanında patlama! 1 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre, Eski Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı Koçak mevkiinde, ikinci el beyaz eşya satan bir işyerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, meydana gelen patlamada işyeri sahibi M.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamanın ardından polis işyerinde incelemelerde bulunurken, dükkan sahiplerinin yakınları sinir krizi geçirdi. İlk belirlemelere göre patlamanın işyeri sahibi M.A.’nın buzdolabına hava basarken meydana geldiği bildirildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 22:20