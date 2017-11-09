Betona her gün bir kurban

KONYA 'DA beton mikseri nin altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Mehmet B. (37) idaresindeki 06 BC 2543 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, aynı yönde seyreden İrfan Kulekaya’nın (18) kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet, arkadan gelen Ebubekir Y. (35) yönetimindeki 42 EB 627 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Kazada, beton mikserinin altında yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil ve beton mikserinin sürücüleri gözaltına alındı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.