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Beton mikserini yıkarken akıma kapılan işçi öldü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde beton mikserini yıkarken elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Beton mikserini yıkarken akıma kapılan işçi öldü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde beton mikserini yıkarken elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

23 Ekim 2017 Pazartesi 17:56
Beton mikserini yıkarken akıma kapılan işçi öldü
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Dutluca kırsal Mahallesindeki bir hazır beton şantiyesinde yaşandı. İddiaya göre, dinamo ile beton mikserini yıkamaya çalışan 23 Mehmet Keklik, elektrik akımına kapıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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şanlıurfaBozovaElektrik Akımı
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