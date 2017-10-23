Beton mikserini yıkarken akıma kapılan işçi öldü

EDİNİLEN bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Dutluca kırsal Mahallesindeki bir hazır beton şantiyesinde yaşandı. İddiaya göre, dinamo ile beton mikserini yıkamaya çalışan 23 Mehmet Keklik, elektrik akımı na kapıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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