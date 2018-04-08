Beton mikserin altında kalan işçi hayatını kaybetti

OLAY 19.00 sularında Sanayi Mahallesi İzmit D-130 Karayolu üzerinde bulunan bir beton şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail M. idaresindeki 34 BDE 364 plakalı beton mikseri, şantiye içerisinde manevra yaptığı esnada yolda olan Mehmet Kuku’yu fark edemeyerek ezdi. Olayı gören beton mikseri şoförü aracından indi. Diğer işçilerin durumu derhal sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 55 yaşındaki Mehmet Kuku’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Kuku’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

İsmail M. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

