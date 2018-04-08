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Beton mikserin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde beton mikserinin şantiye alanında manevra yaptığı esnada altında kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti

Beton mikserin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde beton mikserinin şantiye alanında manevra yaptığı esnada altında kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti

08 Nisan 2018 Pazar 21:19
Beton mikserin altında kalan işçi hayatını kaybetti
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OLAY 19.00 sularında Sanayi Mahallesi İzmit D-130 Karayolu üzerinde bulunan bir beton şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail M. idaresindeki 34 BDE 364 plakalı beton mikseri, şantiye içerisinde manevra yaptığı esnada yolda olan Mehmet Kuku’yu fark edemeyerek ezdi. Olayı gören beton mikseri şoförü aracından indi. Diğer işçilerin durumu derhal sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 55 yaşındaki Mehmet Kuku’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Kuku’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. 

İsmail M. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Işçi HayatıBeton Mikser
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