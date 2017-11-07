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Beton mikseri kahvehaneye girdi: 2 ölü, 5 yaralı!

D-100 kara yolu Kaynaşlı kavşağında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Beton mikseri kahvehaneye girdi: 2 ölü, 5 yaralı!

D-100 kara yolu Kaynaşlı kavşağında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

07 Kasım 2017 Salı 20:02
Beton mikseri kahvehaneye girdi: 2 ölü, 5 yaralı!
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DÜZCE'NİN Kaynaşlı ilçesinde beton mikserinin kahvehanede  oturanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 
 
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Kaynaşlı kavşağı ışıklarında  hızını alamayan henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen beton mikseri, önce üç  araca çarptı, daha sonra da önüne aldığı minibüsle yol kenarındaki kahvehaneye  girdi.

Beton mikserinin kahvehane önünde oturan vatandaşlara çarpması sonucu  ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
 
Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
BETON MİKSERİKahvehane
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