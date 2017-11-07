Beton mikseri kahvehaneye girdi: 2 ölü, 5 yaralı!

DÜZCE'NİN Kaynaşlı ilçesinde beton mikserinin kahvehanede oturanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Kaynaşlı kavşağı ışıklarında hızını alamayan henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen beton mikseri, önce üç araca çarptı, daha sonra da önüne aldığı minibüsle yol kenarındaki kahvehaneye girdi.
Beton mikserinin kahvehane önünde oturan vatandaşlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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