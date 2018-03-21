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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Beşinci katta asılı kalan arkadaşını kurtarmak isterken düşerek öldü

Uşak'ta inşaatın beşinci katında asılı kalan arkadaşını kurtarmak isterken düşen işçi öldü, diğer işçi ağır yaralandı

Beşinci katta asılı kalan arkadaşını kurtarmak isterken düşerek öldü

Uşak'ta inşaatın beşinci katında asılı kalan arkadaşını kurtarmak isterken düşen işçi öldü, diğer işçi ağır yaralandı

21 Mart 2018 Çarşamba 13:13
Beşinci katta asılı kalan arkadaşını kurtarmak isterken düşerek öldü
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KARAAĞAÇ Mahallesi Birinci Şehitler Sokak'ta inşaatın çatı katında çalışırken dengesini kaybederek düşen Arif Akcan (28), beşinci katta asılı kaldı. Akcan'ın yardımına koşan inşaat işçisi Mehmet Özdemir (38), arkadaşını kurtarmaya çalıştığı sırada yandaki evin terasına düştü. Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Beşinci katta asılı kalan Akcan da bir süre sonra yere düşerek ağır yaralandı.

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Akcan, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Özdemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Olay yerine gelen üç çocuk babası Özdemir'in yakınları fenalık geçirdi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
UşakInşaatArif Akcanİşçi
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