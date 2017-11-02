“Ben suçsuzum, domuz suçlu”

İZMİR'İN Torbalı İlçesi Ahmetli Köyü’nde yaşayan ve kahvehanecilik yapan 65 yaşındaki Ahmet Akkurt, tarlasındaki zeytin ağaçlarına zarar veren domuzlara bir türlü çözüm bulamadı. En son 12 zeytin ağacına zarar veren domuzlardan bıkan Akkurt, suya zehir karıştırarak ağaçların dibine koydu. Dağdan inen domuzlardan biri, zehirli suyu içti ve öldü.

‘HAYVAN DÜŞMANI DEĞİLİM’

Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgede devriye gezerken Akkurt’un bahçesinin yakınında domuzun leşiyle karşılaştı. Jandarma ekiplerine haber verilmesiyle tutanak tutuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmasında, domuzun ağaçların dibine bırakılan zehirli suyu içerek öldüğü tespit edildi. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, hayvanı öldürdüğü için Akkurt’a ‘Hayvanları Koruma Kanunu’na göre 5 bin 400 TL ceza kesti. Cezaya itiraz eden Akkurt, 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açtığı davada, kendisinin suçlu değil, mağdur olduğunu belirtti. “Asıl suçlu domuzlar” deyip zarar gören 12 ağacın fotoğraflarını da delil olarak sundu. Mahkeme, Akkurt’un mülkünü korumak için suç işlediğini ve mağdur olduğunu belirtip cezayı iptal etti. Orman İşletme Müdürlüğü ise kararı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 19. Ceza Dairesi, mahkemenin kararını onadı.

Domuzların onlarca köylünün arazisine zarar verdiğini ifade eden Ahmet Akkurt, kararı şöyle değerlendirdi: “Ağaçlarım zarar gördü. Tellerle çevirdim, yine de girdiler. Son çare bu yolu seçtim. Hayvan düşmanı değilim. Örnek bir karar ama artık domuzların gelmemesi için dua ediyorum. Bir domuz yüzünden yıllarca mahkemelerde uğraştım.”