Belediye önünde toprak kayması! Araçlar askıda kaldı

ATAŞEHİR Belediyesinin otoparkında meydana gelen toprak kaymasının ardından mahsur kalan araçlar kurtarılıyor.
İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
İstanbul Batı Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde bir toprak kayması meydana geldi.
CNN TÜRK'ün edindiği bilgiye göre Ataşehir Belediyesi otoparkının yanındaki inşaatın istinat duvarı çöktü, toprak kayması meydana geldi.
Otoparktaki araçlar çekiliyor.
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