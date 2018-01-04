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Belediye önünde toprak kayması! Araçlar askıda kaldı

Ataşehir Belediyesinin otoparkında toprak kayması meydana geldi. Araçları kurtarma çalışmaları sürüyor

Belediye önünde toprak kayması! Araçlar askıda kaldı

Ataşehir Belediyesinin otoparkında toprak kayması meydana geldi. Araçları kurtarma çalışmaları sürüyor

04 Ocak 2018 Perşembe 15:16
Belediye önünde toprak kayması! Araçlar askıda kaldı
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ATAŞEHİR Belediyesinin otoparkında meydana gelen toprak kaymasının ardından mahsur kalan araçlar kurtarılıyor.

İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

 İstanbul Batı Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde bir toprak kayması meydana geldi.

CNN TÜRK'ün edindiği bilgiye göre Ataşehir Belediyesi otoparkının yanındaki inşaatın istinat duvarı çöktü, toprak kayması meydana geldi.

Otoparktaki araçlar çekiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir BelediyesiToprak Kayması
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