Belediye Eş Başkanı Atabay aranıyor

ALINAN bilgilere göre, sabah saatlerinde Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince değişik adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda DBP ilçe eş başkanları M.N.Ü. ve S.Ş., belediye çalışanı M.S. ile M.K. ve E.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Çaldıran Belediye Eş Başkanı Sunay Atabay’ın ise arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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