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Belediye başkanının evine bombalı saldırı

Hakkari'nin Durankaya beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Fatih Keskin'in kent merkezindeki evinin önüne ses bombası ve silahla saldırı düzenledi

Belediye başkanının evine bombalı saldırı

Hakkari'nin Durankaya beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Fatih Keskin'in kent merkezindeki evinin önüne ses bombası ve silahla saldırı düzenledi

24 Eylül 2017 Pazar 21:31
Belediye başkanının evine bombalı saldırı
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HAKKARİ'NİN Durankaya beldesinin bağımsız Belediye Başkanı ve Slehi aşiretinin kanat önderi olan Fatih Keskin'in kent merkezindeki evinin önüne ses bombası ve silahla saldırı düzenledi. Son dakika habere göre, saldırıyı gerçekleştiren şahıslar kaçarken, saldırıda yaralananın olmadığı belirtildi.

Hakkari'den 20 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesinin Belediye Başkanı Fatih Keskin'in kent merkezinde bulunan Gazi Mahallesi'ndeki iki katlı evine saldırı düzenlendi. Keskin'in evine saat 19.30 sıralarında önce ses bombası atan kimliği belirsiz kişiler, önce evin önüne ses bombası atarak silahla ateş açtı

ÇATIŞMA ÇIKTI

Başkan Keskin'in korumaları anında ateş açarak karşılık verdi. Kısa süren çatışmanın ardından şahıslar kaçarken, saldırıda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye

çok sayıda zırhlı araç sevk edildi. Keskin ailesi saldırıda yaralananın olmadığını belirterek, saldırıya korumaların anında karşılık verdiklerini bildirdi.

Saldırı haberini duyan binlerce vatandaş Başkan Keskin'in yakınları da evine akın etti. Başkan Keskin'in evinin bahçesine 7 Eylül 2017 saat 22.00 sıralarda da ses bombası atılmış, korumalar anında karşılık vermişti.

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Belediye BaşkanıEvine BombalıDurankaya
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