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Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belde Belediyesi Başkanı Bayram Başol, geçirdiği kalp krizi sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Başol, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Eğitim ve Araştırması Hastanesine sevk edildi

Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belde Belediyesi Başkanı Bayram Başol, geçirdiği kalp krizi sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Başol, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Eğitim ve Araştırması Hastanesine sevk edildi

16 Temmuz 2017 Pazar 18:10
Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi
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ORMANLI Belediye Başkanı Bayram Başol, bu gün öğlen saatlerinde evinde rahatsızlık geçirince yakınları tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Başol, tedavisi için yoğun bakıma alındı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Başol, 112 ambulansı ile BEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Başol’u görmek için hastaneye gelen AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, başkanının sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu söyledi. Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ormanlı belediye başkanımız bu gün bir rahatsızlık geçirmesi sonucu özel hastaneye getiriliyor. Hastanede yapılan tetkiklerden sonra bir anjiyo yapılmasının daha uygun olacağı, durumunun netlik kazanacağı ama şu anda kendisinde, bilinci açık. Çok şükür durumu iyi. İlk bakışta en fazla bir stente ihtiyaç duyacak gibi bir algı var. Ama netlik kazanması adına anjiyo yapılması için ya Zonguldak ya da Adapazarı’nda yer aranıyor. 5-10 dakikaya belli olunca sevk edeceğiz. Tüm ailesine ve sevenlerine ‘geçmiş olsun’ diliyoruz. Durumu şuanda gayet iyi” dedi.
Belediye Başkanı Bayram Başol’un durumu öğrenip hastaneye gelen yakınları gözyaşı dökerken, kendilerini diğer yakınları teselli etmeye çalıştı. Başol’un sağlık durumunun araştırma hastanesinde yapılacak anjiyonun ardından netlik kazanacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakBelediye BaşkanıKalp Krizi
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