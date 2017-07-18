Beklenen sınav sonuçları açıklandı

2017 bursluluk sınavı sonuçları yüz binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen konular arasında yer alıyordu. Bursluluk sınavı sonuçları (PYBS) MEB tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. MEB bursluluk sınavı sonuçlarını 18 Temmuz'da açıklandı. Sonuçlar "http://www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenilebiliyor. Öte yandan burs ücretinin ne kadar yatırılacağını merak eden öğrenciler de internetten konuyla ilgili detayları araştırıyorlar. İşte, 2017 bursluluk sınav sonucu sorgulama sayfası.

Öğrencilerin merakla beklediği Bursluluk sınavı sonuçları MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 10 Haziran'da 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlediği PYBS sonucu online sistem üzerinden görüntülenebiliyor. Adayların merakla beklediği bursluluk sınavı sonuçları şuan MEB'in resmi adreslerinden sorgulanabiliyor. Ayrıca Bursluluk sınav sonucunu öğrenmek için sorgulama sayfasının linkini haberimizden bulabilirsiniz. İşte (PYBS) Bursluluk Sınav sonuçları ve MEB sorgulama sayfası

BURSLULUK SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB bursluluk sınavı sonuçlarını 18 Temmuz'da açıklayacak. Sonuçlar "http://www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenilebilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi" ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İliniz merkez ve ilçelerdeki Genel Müdürlüğümüze bağlı ortaokullarda öğrenim gören burslu öğrencilerin 2017 yılı l’inci üç aylık yurtiçi burs ücretleri; 01 Ocak - 31 Mart 2017 tarihleri dikkate alınarak, 1990 (burs göstergesi) rakamının 0,096058 olan memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu 3 aylık hesaplanmış ve bir öğrenciye net 573,47 TL ödenmek üzere, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin 13.01.31.00-09.1.2.00-1-05.4 tertibinden 05/04/2017 tarih ve 694 numaralı ödenek gönderme belgesi ile okulların bağlı bulundukları saymanlıklara/mal müdürlüklerine gönderilmiştir.

BURS BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ

Yurt içinde 848 merkezde, 4 bin 39 okulda, 62 bin 146 salonda, KKTC'de bir merkezde olmak üzere, toplam 1 milyon 110 bin 563 öğrencinin katıldığı bursluluk sınavının sonuçları ardından gözler detaylara çevrildi. Peki burslar ne zaman başlayacak ve ne zamana kadar sürecek? Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18. Maddesine göre yapılacaktır.