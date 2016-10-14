Bekçi kulübesinde fuhşa baskın

Polis şartları kabul ederek adresi alarak fuhuş yapılacak yere gitti. Polis verilen adrese gittiğinde bir bekçi kulübesi olduğunu görerek şok oldu. Bir süre sonra kadın geldi. Polis kadına ve aracıya paralarını verdikten sonra kimliğini çıkartıp polis olduğunu söyledi. Polis daha sonra kadını ifadesine başvurmak üzere emniyete götürürken, zanlıyı ise gözaltına aldı. Genç kadın ifadesinde sitede gece bekçiliği yapan Ali A. ile bir süre önce fuhuş yaptıktan sonra tanıştığını, burada gece bekçiliği yapan Mehmet Can A. (59) ile de fuhuş yaparak tanıştığını, daha sonra iki şahsın kendisine müşteri ayarladığını ileri sürdü. Bunun üzerine polis Mehmet Can A.'yı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmeyerek kadınla bir kez fuhuş yaptıklarını savundu. Zanlılar sorgularının ardından "fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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