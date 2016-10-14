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Bekçi kulübesinde fuhşa baskın

Adana'da bekçi kulübesinde fuhuş yaptırdığı ileri sürülen iki gece bekçisi gözaltına alındı

Bekçi kulübesinde fuhşa baskın

Adana'da bekçi kulübesinde fuhuş yaptırdığı ileri sürülen iki gece bekçisi gözaltına alındı

14 Ekim 2016 Cuma 11:57
Bekçi kulübesinde fuhşa baskın
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği'ne Emine D. (47) isimli bir kadına bir sitede gece bekçiliği yapan Ali A.'nın (57) bekçi kulübesinde fuhuş yaptırdığı ihbarı geldi. Polis ihbar üzerine harekete geçerek Ali A.'yı savcılıktan alınan izinle arayıp müşteri kılığına girdi. Ali A. kendisini arayan polise "40 lira yer parası alırım, 50 lira da kadına para verirsin bu iş olur" dedi.
Polis şartları kabul ederek adresi alarak fuhuş yapılacak yere gitti. Polis verilen adrese gittiğinde bir bekçi kulübesi olduğunu görerek şok oldu. Bir süre sonra kadın geldi. Polis kadına ve aracıya paralarını verdikten sonra kimliğini çıkartıp polis olduğunu söyledi. Polis daha sonra kadını ifadesine başvurmak üzere emniyete götürürken, zanlıyı ise gözaltına aldı. Genç kadın ifadesinde sitede gece bekçiliği yapan Ali A. ile bir süre önce fuhuş yaptıktan sonra tanıştığını, burada gece bekçiliği yapan Mehmet Can A. (59) ile de fuhuş yaparak tanıştığını, daha sonra iki şahsın kendisine müşteri ayarladığını ileri sürdü. Bunun üzerine polis Mehmet Can A.'yı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmeyerek kadınla bir kez fuhuş yaptıklarını savundu. Zanlılar sorgularının ardından "fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Bekçi Kulübesinde Fuhşa BaskınAdanaFuhuş
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