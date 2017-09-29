Behzat Ç'nin yazarı Emrah Serbes ile ilgili flaş gelişme

MİLLİYETİN haberine göre; Emrah Serbes'in tutukluluk durumu ile son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü yazarın cezaevinin değiştirilerek Menemen T Tipi Cezaevi'ne nakledildiği ortaya çıktı.



ÖZÜR DİLEMİŞTİ



Adliye çıkışında konuşan ünlü senarist Emrah Serbes, kazada yakınlarını kaybedenlerden özür dileyerek, “Hiçbir şey bir genç kızın hayatı etmez. Yere batsın Emrah Serbes. Benim adım Emrah Serbes, sonum da 'T' yok, bundan sonra sonumda hiçbir şey yok. Ömür boyu bu vicdan azabıyla yaşayacağım. Keşke ben ölseydim o kazada. Özür diliyorum herkesten” diye konuştu.

