Bebeğin ölü doğması için sevgilisine iğne yaptırdı

EDİNİLEN bilgiye göre, Iğdır'da çay ocağı işleten 25 yaşındaki S.T., evlilik dışı doğacak bebekten kurtulmak için bir plan hazırladı. S,T. sevgilisi S.K. ile birlikte olmaya başladı. Bu birliktelikten hamile kalan S.K. durumu ablasına anlattı. Aylar geçtikçe karnı büyümeye devam eden S.K.'nın sevgilisi S.T. tıp teknikeri olan arkadaşı H.K.'dan yardım istedi. H.K. arkadaşı olan S.T.’yi ve hamile sevgilisi S.K.’yı Iğdır Devlet Hastanesi'nde hemşire olan eşi S.K. ile görüşmesini sağladı. S.T. ve sevgilisi S.K. hemşire S.K. ile görüşmeye gittiğinde, iğne yapıp bebeğin ölü doğmasını sağlayabileceğini, karşılığında ise 7 bin lira alacağını söyledi. Hemşire’nin bu teklifini kabul eden S.T. ve hamile sevgilisi S.K. hastaneye gitti. Hemşire S.K. 8 aylık hamile olan S.K’ya iğne yaparak düşük yapmasını sağladı. Hastane polisi, S.T.'nin ölü bebekle hastaneden çıkışını şüpheli görüp durumu Asayiş ekiplerine bildirdi. S.T., bebeği boş bir alanda gömmek isterken asayiş ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. S.T. sevgilisi S.K. ile birlikte para karşılığında 8 aylık hamile kadına düşük yaptıran hemşire S.K. ve hemşirenin eşi H.K. yakalanarak gözaltına alındı

Iğdır Emniyet Müdürlüğüne götürülen S.T. her şeyi itiraf etti. Şahıslar, Emniyet müdürlüğündeki ifadelerin ardından adliyeye sevk edildi

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