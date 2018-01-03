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BBP Genel Merkezi'nde yangın!

Ankara'da BBP Genel Merkezi binasında yangın çıktı!

BBP Genel Merkezi'nde yangın!

Ankara'da BBP Genel Merkezi binasında yangın çıktı!

03 Ocak 2018 Çarşamba 18:57
BBP Genel Merkezi'nde yangın!
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Merkez binasının başkanlık katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunan 4 katlı BBP Genel Merkezi'nin, başkanlık makamının bulunduğu 4. katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, genel merkez binasının çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen iki kişiye sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Parti görevlileri, binanın 3. katındaki salonda Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında toplantı yapıldığı sırada bir patlama sesinin duyulduğunu, yangının da patlamanın ardından çıktığını belirtti.

Maddi hasarın meydana geldiği binada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

BAŞBAKAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Başbakan Binali Yıldırım, BBP Genel Merkez binasında  çıkan yangına ilişkin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı. 
 
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım,  Destici'den binada çıkan yangın hakkında bilgi aldı.
Yıldırım görüşmede ayrıca, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek,  "geçmiş olsun" dileklerini iletti

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Büyük Birlik PartisiAnkaraBBP Genel MerkeziYangın
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