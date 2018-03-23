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Baza altında kalıp ölen çocuğun annesi: Yatak oğluma mezar oldu

Bozuk baza kapağını açıp düşmesin diye süpürge sapı koyan çocuk, kapağın düşmesi sonucu boynu kırılarak hayatını kaybetti. Çocuğun annesi, "Yatak oğluma mezar oldu" diyerek baygınlık geçirdi

Baza altında kalıp ölen çocuğun annesi: Yatak oğluma mezar oldu

Bozuk baza kapağını açıp düşmesin diye süpürge sapı koyan çocuk, kapağın düşmesi sonucu boynu kırılarak hayatını kaybetti. Çocuğun annesi, "Yatak oğluma mezar oldu" diyerek baygınlık geçirdi

23 Mart 2018 Cuma 15:28
Baza altında kalıp ölen çocuğun annesi: Yatak oğluma mezar oldu
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ADANA'DA, amortisörü bozuk bazayı açıp düşmemesi için koyduğu süpürge sapının kayması sonucu bazanın içinde kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun annesi, "Yatak oğluma mezar oldu, ben bu odaya giremem" diyerek baygınlık geçirdi.
BOYNU BOZUK BAZA KAPAĞININ ALTINDA KALIP KIRILDI
Seyhan'da Yüksel-Özlem Keskin çiftinin ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Caner Keskin, babası tarlaya annesi ise seraya çalışmaya gittiği sırada okula gitmek için hazırlandı.
Bazalı karyolanın içinde bulunan kıyafetlerini almak için baza kapağını açtı. Bazanın amortisörü bozuk olduğundan açık kalması için süpürge sapı diken çocuk, süpürgenin sapı kayınca boynu kırılarak hayatını kaybetmişti.
"OĞLUMUN KAFASI BAZA İÇİNDE, VÜCUDU DIŞARIDAYDI"
Oğlunu bulup hastaneye kaldıran ancak çabası yeterli olmayan anne Özlem Keskin, oğlunun hayatını kaybettiği odaya girince fenalık geçirdi. Anne Keskin, "Oğluma bu yatak mezar oldu, ben bu oda da duramıyorum, artık bu yatakta yatamam" diyerek feryat edip baygınlık geçirmesi herkesi ağlattı.
Özlem Keskin, yakınları tarafından kendine getirildikten sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Sabah oğlum okula gitmek için hazırlık yapıyordu ben yardım etmek istedim o 'ben yaparım anne' dedi. Bende sera da işim vardı oraya gittim bir süre sonra döndüğümde yatak odasına girdim oğlumun kafası bazanın içinde vücudu dışarıdaydı. Bazayı kaldırıp oğlumu çıkardım ama onu kurtaramadım. Ben yandım başkaları yanmasın."

SÜPÜRGE SAPINI ATTILAR
Bu arada, baza baba Yüksel Keskin tarafından açılarak amortisörü kontrol edildi. Baba kontrol yaparken yine süpürge sapı bazanın orta kısmına koyulup kapanmasının önüne geçildi. Baba oğlunun kıyafetlerini gösterdi.
Anne ise oğlunun ölümününe neden olan sopayı görmeye dayanamayınca aile sopayı çekip bazayı kaldırdı. Sopayı da evden dışarı atan aile evin girişine Caner Keskin'in fotoğrafını ve bir gömleğini astı. Aile evlerinin önünde taziyeleri kabul ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bozuk BazaYatakMezar
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