Baz istasyonunda şüpheli yangın

EDİNİLEN bilgiye göre; Sivas’ta Kaleardı Mahallesinde bulunan metruk apartmanın çatı katındaki baz istasyonunda henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bas istasyonunda yayılan dumanları fark eden çevre sakinleri polisi ve itfaiyeyi aradı. İtfaiyenin müdahale ile yangın söndürüldü. Trafo binası hasar gören baz istasyonu kullanılmaz hale geldi. Yanan baz istasyonunda geçtiğimiz gece de yangın çıktığı erken müdahale ile söndürüldüğü öğrenildi. Bir gün içerisinde ikinci aynı yerde çıkan yangınla ilgili kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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