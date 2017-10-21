Baykal'ın yattığı hastane yakınlarında çatışma! Saldırgan öldürüldü

ANKARA'DA CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi yakınlarında silahlı çatışma çıktı.
ETRAFA RASTGELE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI
İsminin Hüseyin G. olduğu belirlenen saldırgan, hastane yakınlarındaki bir evin penceresinden uzun namlulu otomatik silahla etrafa ateş açmaya başladı.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel harekat ekibi sevk edildi.
VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Bir kişinin yaralanmasına neden olan Hüseyin G., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak öldürüldü.
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