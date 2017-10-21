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Baykal'ın yattığı hastane yakınlarında çatışma! Saldırgan öldürüldü

Ankara'da, Deniz Baykal'ın da tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi yakınlarında silahlı çatışma çıktı. Pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan saldırgan, polis tarafından öldürüldü

Baykal'ın yattığı hastane yakınlarında çatışma! Saldırgan öldürüldü

Ankara'da, Deniz Baykal'ın da tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi yakınlarında silahlı çatışma çıktı. Pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan saldırgan, polis tarafından öldürüldü

21 Ekim 2017 Cumartesi 07:57
Baykal'ın yattığı hastane yakınlarında çatışma! Saldırgan öldürüldü
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ANKARA'DA CHP eski Genel Başkanı  Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i  Sina Hastanesi yakınlarında silahlı çatışma çıktı.

ETRAFA RASTGELE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

İsminin Hüseyin G. olduğu belirlenen saldırgan, hastane yakınlarındaki bir evin penceresinden uzun namlulu otomatik silahla etrafa ateş açmaya başladı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel harekat ekibi sevk edildi.

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Bir kişinin yaralanmasına neden olan Hüseyin G., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak öldürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiMilletvekili BaykalCHP Parti MeclisiDeniz Baykalİbn İ Sina
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