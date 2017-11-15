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Batan yattaki 4 kişi son anda kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalıklara çarparak su alarak batan yelkenli yatta bulunan biri yabancı uyruklu 4 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Batan yattaki 4 kişi son anda kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalıklara çarparak su alarak batan yelkenli yatta bulunan biri yabancı uyruklu 4 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

15 Kasım 2017 Çarşamba 09:48
Batan yattaki 4 kişi son anda kurtarıldı
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MARMARİS'TEN, Antalya'ya gitmek için ' Gökova' isimli yelkenli yatla ile denize açılan 4 kişi Göcek Mahallesi Peksimet Adası yakınlarına geldi. Ada yakınındaki sığ alanda bulunan kayalıklara çarpan yat su almaya başladı.
Bunun üzerine yatta bulunan Mustafa Cumhur Gökoğlan, Bahadır İnceler, Şinasi Demir ve yabancı uyruklu Smiya Okumura 'Can Salı'na bindi. Yatlarının suya gömülmesinin ardından kaza zedeler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. 
Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik komutanlığına bağlı Göcek Sahil Güvenlik '27' botuna alınan 4 kişi kıyıya çıkarıldı. Göcek'te bekleyen ambulansa alınan kaza zedeler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Biri Japon uyruklu 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaFethiye
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