Başörtülü pozu binlerce beğeni aldı

SURVİVOR 2017'e damgasını vuran Sabriye Şengül birçok kişi tarafından sevilen isim haline geldi. Yarışma bitmesine rağmen hala çokca konuşulan ve çok büyük bir kitle tarafından sevilen Sabriye, sosyal medya fotoğraflarıyla adeta tekrar gönüllerde yer ediyor.
Sosyal medya hesabında başörtülü fotoğrafını paylaşan Şengül, bu fotoğrafıyla binlerce beğeni aldı.Takipçileri tarafından çok beğenilen bu fotoğrafa binlerce de yorum geldi.
İşte paylaştığı o fotoğraf:
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