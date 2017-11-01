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Başörtülü kadına yumruk atan saldırgan için karar verildi

Ataşehir'de yolda yürüyen başörtülü kadına yumruk atarak darp eden saldırgan, 5,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Saldırgan, kararla birlikte tahliye edildi

Başörtülü kadına yumruk atan saldırgan için karar verildi

Ataşehir'de yolda yürüyen başörtülü kadına yumruk atarak darp eden saldırgan, 5,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Saldırgan, kararla birlikte tahliye edildi

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:28
Başörtülü kadına yumruk atan saldırgan için karar verildi
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ATAŞEHİR'DE yolda çarptığı A.Ç. isimli kadını yumruk atarak darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Hakan D., "Kasten yaralama" suçundan 5 ay 16 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık kararla birlikte tahliye edildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTI
Olay,  Ataşehir'de 29 Eylül tarihinde meydana gelmiş, yolda yürüyen 27 yaşındaki A.Ç. isimli kadına bir şahıs önce omuz ardından yumruk atmıştı. Yaşanan bu saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Olaydan sonra ise saldırıya uğrayan A.Ç.'nin polise verdiği ifadede ise, evine gittiği sırada siyah saçlı, kirli sakallı, beyaz tenli bir erkeğin kendisine çarptığını söyleyerek, "Yavaş olur musunuz?" dedim. O da bana, "Sen bana nasıl böyle bir şey dersin" dedi ve beni omuzlarımdan yere itti, yere düşürdü. Bir müddet yerde kaldım" dediği öğrenildi.

SALDIRGANIN TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Olaydan sonra polis ekipleri kayıplara karışan şüpheli şahsı belirlemek için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı mahallenin yakın yerlerindeki 20'den fazla güvenlik kamerasını inceledikten sonra şüphelinin tıp fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Hakan D. olduğunu belirledi. Yapılan incelemeler sonrasında yeri belirlenen Hakan D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.  Ataşehir Asayiş Büro Amirliğine götürülen Hakan D.'nin sorgusu sürüyor.

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AtaşehirSaldırgan
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