Başörtülü kadına yumruk atan saldırgan için karar verildi

ATAŞEHİR'DE yolda çarptığı A.Ç. isimli kadını yumruk atarak darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Hakan D., "Kasten yaralama" suçundan 5 ay 16 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık kararla birlikte tahliye edildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTI

Olay, Ataşehir'de 29 Eylül tarihinde meydana gelmiş, yolda yürüyen 27 yaşındaki A.Ç. isimli kadına bir şahıs önce omuz ardından yumruk atmıştı. Yaşanan bu saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Olaydan sonra ise saldırıya uğrayan A.Ç.'nin polise verdiği ifadede ise, evine gittiği sırada siyah saçlı, kirli sakallı, beyaz tenli bir erkeğin kendisine çarptığını söyleyerek, "Yavaş olur musunuz?" dedim. O da bana, "Sen bana nasıl böyle bir şey dersin" dedi ve beni omuzlarımdan yere itti, yere düşürdü. Bir müddet yerde kaldım" dediği öğrenildi.

SALDIRGANIN TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olaydan sonra polis ekipleri kayıplara karışan şüpheli şahsı belirlemek için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı mahallenin yakın yerlerindeki 20'den fazla güvenlik kamerasını inceledikten sonra şüphelinin tıp fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Hakan D. olduğunu belirledi. Yapılan incelemeler sonrasında yeri belirlenen Hakan D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ataşehir Asayiş Büro Amirliğine götürülen Hakan D.'nin sorgusu sürüyor.