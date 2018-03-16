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Başörtülü kadına saldıran şahıs serbest bırakıldı

Kadıköy Bostancı metro istasyonunda başörtülü kadına küfür edip tükürdüğü iddiasıyla yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı

Başörtülü kadına saldıran şahıs serbest bırakıldı

Kadıköy Bostancı metro istasyonunda başörtülü kadına küfür edip tükürdüğü iddiasıyla yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı

16 Mart 2018 Cuma 17:51
Başörtülü kadına saldıran şahıs serbest bırakıldı
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 KADIKÖY Bostancı metro istasyonunda, şüpheli A.M., işe gitmek için metro istasyonuna giren Keriman Pehlivan'a iddiaya göre   asansöre bindiği sırada “pis yobazlar, her şey sizin başınızın altından çıkıyor” diyerek hakaret etti ve tükürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

  "'SEN DE KADINA BENZEMİYORSUN' DİYEREK UZAKLAŞTIM"

  Şüpheli savcılıktaki sorgusunda, barmen olduğunu söyleyerek, olay günü Kayışdağı’ndan Bostancı’ya geldiğini söyledi. Gece arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığını kaydeden şüpheli, “Alkolün etkisi geçmişti. Bahse konu bayanla karşılaştığımız doğrudur. Saçımı topuz yapıp tepeden bağlamıştım. Kulağımın birisinde de iki küpe vardı. Bu şahıs beni görünce kendi kendine söylenerek, biraz da homurdanır tarzda ‘topuzuna bak, sakalına bak, küpe de takmış, erkeğe benzemiyor’ şeklinde şeyler söyledi. Bu durum ağırıma gittiği için ‘sen de kendine bak, aynaya bak, sen de kadına benzemiyorsun’ diyerek oradan uzaklaştım” ifadelerini kullandı.

  “KONUŞURKEN SIÇRAMIŞ OLABİLİR, TÜKÜRMEDİM”

  “Kıyafetime karışılmasından hoşlanmadığım gibi ben de insanların kıyafetine karışmaktan hoşlanmam” diyen A.M., “Benim anneannem ve babaannem de kapalıdır. Anneannem de hacıdır, elhamdülillah müslümanım. Tükürme olayı asla yaşanmamıştır. Belki konuşurken normal bir şekilde bir damla sıçramış olabilir ancak tükürme olayı söz konusu değildir. Sosyal medyadan çok fazla bana yönelik tehditler ve linç mesajları paylaşılmaktadır. Can güvenliğimden endişe etmekteyim. Gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyorum. Kavgacı bir kişiliğim yoktur” şeklinde konuştu.

  ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

  Savcılıktaki ifadesinin ardından Anadolu 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen A.M. hakkında yurt dışı yasağı konularak ve haftada 1 gün imza atması şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KadıköyBostancı
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